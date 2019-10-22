Сборная ветеранов СССР победила динамовцев в матче памяти Яшина

Ветераны футбола провели матч памяти легендарного голкипера Льва Яшина. Мероприятие было посвящено 90-летию со дня рождения вратаря. На поле вышли команды ветеранов СССР и "Динамо".
В составе сборной СССР выступали Сергей Шавло, Андрей Каряка, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Ринат Дасаев, Руслан Нигматуллин, Андрей Тихонов и другие футболисты.
В футболках "Динамо" на поле вышли Игорь Колыванов, Дмитрий Булыкин, Андрей Сметанин, Эрик Корчагин, Ролан Гусев и другие. Ворота "бело-голубых" защищал внук Яшина Василий Фролов.
По итогам игры сборная страны обыграла команду ветеранов "Динамо" со счетом 5:4.
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