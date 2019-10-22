"Локомотив" обыграл "Ювентус" в юношеской Лиге чемпионов

"Локомотив" на выезде обыграл "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Турине и завершилась со счетом 2:1.
В составе российской команды по голу забили Максим Петров на 29-й минуте и Илья Петухов на 77-й. За итальянцев мяч на счету Паоло Гоцци Иверу.
После трех туров у "Локомотива" 4 очка. В активе "Ювентуса" 6 очков. Ответный матч состоится в Москве 6 ноября.
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