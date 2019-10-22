Сборные России по волейболу остались на пятом месте рейтинга FIVB

Волейболисты сборной России в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) находятся на пятом месте. Выше нашей команды только сборные Бразилии, США, Польши и Италии.
Женская сборная России также находится на пятом месте. Первое занимает команда Китая, второе - США, третье - Сербии, четвертое - Бразилии.
Мужская сборная России заняла шестое место на Кубке мира в Токио, женская команда завоевала бронзовые медали.
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