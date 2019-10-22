Исследование: футболисты чаще страдают от смертельных болезней

Шотландские ученые провели исследование, в котором выяснили как футболисты подвержены смертельным болезням по сравнению с людьми других профессий. У игроков высокие риски пострадать от деменции, болезни Паркинсона и других заболеваний после завершения спортивной карьеры, сообщает The Guardian.

Ученые выяснили, что риск умереть от деменции у футболистов в 3,5 раза выше. Также чаще они страдают болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

К таким выводам ученые пришли после того, как изучили причины смерти 7,676 бывших футболистов и 23 тысяч местных жителей других профессий.

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