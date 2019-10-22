Полузащитник "Ювентуса" Рэмзи пропустит матч с "Локомотивом"

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи будет отсутствовать во время матча Лиги чемпионов против "Локомотива". Валлийский футболист не вошел в список игроков, которые попали в заявку на игру.
Ранее сообщалось, что футболист может сыграть с "Локомотивом" из-за травмы. Рэмзи перешел в "Юве" летом, но провел в составе команды всего 5 матчей.
Встреча третьего тура группы D "Ювентус" - "Локомотив" пройдет во вторник в Турине, начало игры - в 22:00 мск.
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