Полузащитник "Ювентуса" Рэмзи пропустит матч с "Локомотивом"

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи будет отсутствовать во время матча Лиги чемпионов против "Локомотива". Валлийский футболист не вошел в список игроков, которые попали в заявку на игру.

Ранее сообщалось, что футболист может сыграть с "Локомотивом" из-за травмы. Рэмзи перешел в "Юве" летом, но провел в составе команды всего 5 матчей.

Встреча третьего тура группы D "Ювентус" - "Локомотив" пройдет во вторник в Турине, начало игры - в 22:00 мск.

Читайте также:

Степашин пообещал Яшину больше не позорить "Динамо"

Российская премьер-лига перешла на зимний мяч

16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола