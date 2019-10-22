Степашин пообещал Яшину больше не позорить "Динамо"

Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин выступил на мероприятии, посвященном 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина. Ветераны и известные деятели футбола возложили цветы к могиле голкипера, который в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году

"Лев Иванович, сделаем все, чтобы больше не опозорить футбольный клуб "Динамо", хватит нам плестись в хвосте", - заявил Степашин.

Яшин - лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель "Золотого мяча" 1963 года.

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