Российская премьер-лига перешла на зимний мяч

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о переходе на зимний мяч. С 14-го тура чемпионата России будет использован мяч желтого цвета фирмы Nike.

Пресс-служба сообщает, что во время снегопадов будет использован мяч красного цвета.

"Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период", - говорится в сообщении РПЛ.

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