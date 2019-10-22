16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола

Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа. Он отправил в адрес федерации свою биографию и видео гола, который забил в матче против "Кикерс Оффенбах".

Бабот выступает за команду во втором дивизионе чемпионата среди своего возраста. На данный момент Пау 16 лет.

Футболиста позвали на тренировку сборной Андорры до 17 лет, после чего с командой до 19 лет. Он успел провести два матча в отборочном турнире чемпионата Европы.

Читайте также:

Канадский хоккеист "Авангарда" рассказал о страшилках про Россию

Сестра 36-летнего футболиста обвинила полицию в смерти брата

Олимпийская чемпионка Хоркина объявила о рождении второго ребенка