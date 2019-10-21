Теннисист Надаль женился после 14 лет отношений

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграл свадьбу с Марией Перелло после 14-ти лет отношений. Празднование состоялось на Майорке. Церемонию посетили около 350 гостей.

Надаль никогда не выносил на показ свою личную жизнь, поэтому множества фотографий в сети нет. На мероприятии присутствовали спортсмены. В частности, теннисисты Фелисиано Лопес, Давид Феррер. Также на свадьбу был приглашен бывший король Испании Хуан Карлос.

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