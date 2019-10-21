Глава департамента РФС признал ошибку Вилкова в матче "Краснодара"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал ошибку арбитра Михаила Вилкова в игре между "Динамо" и "Краснодаром". На 95-й минуте игры, в последней атаке "быков" Шарль Каборе ударил по ноге Уроша Спайича. Вилков мог поставить пенальти в ворота динамовцев, но не стал этого делать.

Егоров отметил, что Вилков должен был поставить удар с "точки", несмотря на "глупое" нарушение со стороны Каборе. Во время игры глава департамента не обратил внимания на эпизод, но после просмотра эпизода в повторе убедился, что был 11-метровый.

"Я во время матча даже не обратил внимания, потом мне прислали повтор, и я убедился, что это 11-метровый. Вилков обязан был назначать пенальти", - заявил Егоров в интервью "СЭ".

Матч завершился со счетом 1:1. "Краснодар" набрал 27 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.

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