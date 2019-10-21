"Краснодар" оправдал потерю очков в матче с "Динамо" ошибкой судьи

"Краснодар" в Twitter опубликовал видео момента из матча с "Динамо", в котором по мнению клуба арбитр мог назначить пенальти. В пресс-службе "быков" считают, что Михаил Вилков должен был указать на "точку" в последней атаке на 95-й минуте.



Динамо - Краснодар. Последняя атака

В этой атаке в штрафной динамовцев шла силовая борьба за мяч, в которой защитник бело-голубых зацепил ногу краснодарцу. В Twitter "быков" было опубликовано видео, но сообщение никак не подписано.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Краснодар" набрал 27 очков и занимает третье место в таблице. Лидируют "Зенит" и "Локомотив", на счету которых по 29 баллов.

Читайте также:

Уткин жестко ответил ветеранам "Спартака" по поводу Тедеско

Турнир по смешанным единоборствам в Сочи завершился массовой дракой

Нурмагомедов и Макгрегор устроили потасовку в соцсетях