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Сэра Алекса Фергюсона обвиняют в организации договорного матча

Спорт » Командные виды » Футбол print

Во время расследования дела о коррупции возникли подозрения в адрес сэра Алекса Фергюсона. Агент Джузеппе Пальяра заявил о том, что бывший тренер "Манчестер Юнайтед" организовал договорной матч.

В ходе судебного заседания присяжным сообщили о разговоре Джузеппе с журналисткой под прикрытием, в ходе которого он рассказал, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Также, по словам прокурора Брайана О'Нилла, Пальяра рассказал об организации легендарным тренером договорного матча между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. За это Пальяра отблагодарил его золотыми часами "Ролекс" стоимостью £ 30 тыс. Кроме того, по словам агента, он неоднократно платил Фергюсону ранее.

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Темы футбол коррупция алекс фергюсон договорной матч фк манчестер юнайтед
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