Валуев ответил агрессивному фанату сборной Украины

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев дал ответ болельщику из Украины, который агрессивно высказался о сборной России на его конференции.

"Очень жду финала Евро. И хочу, чтобы мы в пух и перья обыграли сборную оккупантов. Вот только проблема одна: нас в одну группу с кацапами не введут, а вы из группы не выйдете. Мы рвем Португалию, а вы с Кипром еле-еле", — написал болельщик.

"Мы тоже ждем финала чемпионата Европы. Поздравляю сборную Украины с выходом в летнюю часть чемпионата. У вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду", — ответил Валуев.

Сборные России и Украины досрочно вышли на Евро-2020. Команды не смогут сыграть на групповом этапе по решению УЕФА.

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