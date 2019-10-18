Протесты в Каталонии привели к отмене матча "Барселона" - "Реал"

Матч "Барселона" - "Реал", который должен был состояться 26 октября, перенесен на другую дату. К отмене игры привели протесты в Каталонии. Дата будет определена позже. Если клубам не получится договориться, ее установит Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Ранее RFEF пыталась перенести игру в Мадрид. Федерации это не удалось из-за позиции "Барселоны".

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.

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