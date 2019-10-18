Туктамышева, Щербакова и Константинова узнали стартовые номера

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию - Skate America. Накануне был определен порядок выхода на лед спортсменов в короткой программе.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова. Щербакова будет выступать шестой, Туктамышева - седьмой, а Константинова - последней, 12-й, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

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