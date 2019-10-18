Российский боец проиграл крупную сумму в казино

Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрн проиграл в казино около 200 тысяч долларов. Информацию подтвердил глава организации Fight Nights Global Камил Гаджиев. В этом промоушене выступает Асатрян.

«Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном еще не общался. Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», - сказал Гаджиев в беседе со Sport24.

19 октября Асатрян проведет бой против бразильца Раймиссона Бруно в рамках турнира Fight Nights Global 95. Главным событием вечера станет противостояние Али Багаутинова и Жалгаса Жумагулова.

Читайте также:

Даниил Медведев снялся с турнира в Вене

Японский губернатор предложила провести Олимпиаду на Курилах

Букмекеры принимают ставки на отстранение России от Олимпиады-2020