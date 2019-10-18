Даниил Медведев снялся с турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в очередном турнире. Четвертая ракетка мира не примет участия в соревнованиях, которые пройдут с 21 по 27 октября в Вене.

Причина снятия - усталость теннисиста. По этой же причине Медведев отказался от участия в Кубке Кремля.

"После очень интенсивной программы в последние недели он все еще чувствует недостаток сил и не сможет сыграть в Вене", - заявил директор турнира Хервиг Штрака.

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