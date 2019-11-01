Не набат, но звоночек. Как оценивать итоги Кубка мира?

Сборная России завершила турнир в Японии, заняв шестое место. Эксперты провели анализ результатов по окончанию мероприятия. Известно, что сборная выступала не основным составом.

По завершению Кубка мира FIVB обычно назначает премиальные. Иван Яковлев получит премию за занятое второе место по количеству эйсов и блоков за все время турнира. Первое место досталось японцу Нисиде, сильно оторвавшемуся от россиянина. Показатели Нисиды гораздо выше — чуть более 0,6 эйсе за сет, а у Яковлева — 0,45.

Однако FIVB изменила правила получения премиальных — теперь их могут получить игроки, входящие в ТОП-4 лучших волейбольных сборных. На первом месте располагается Бразилия, на втором — Польша, на третьем — Соединенные Штаты, и на четвертом — Япония.

Спустя 4 года FIVB решила поменять правила. Пока смысл таких действий остается непонятным. По итогам Иван остается без награды.

В последнем туре сборная России выступала против Туниса. Это был отличный способ проверить состояние команды и плюс — очки в самой концовке. Однако реальность оказалась совсем другой.

Сборная России выступала с неожиданным для всех составом. Другие же сборные выступали основными составами. Для россиян это оказалось настоящим испытанием. Основные составы соперников выступали гораздо лучше, поэтому России с резервным составом было трудно дотянуться до пятерки лучших.

Последние игры Россия провела на небольшой площадке с более чем 600 местами. Было достаточно мало зрителей, но японцам как-то удавалось найти более 900 мест. В итоге в игре с Тунисом Гранкин исполнил свой уникальный финт, а Яковлев повысил показатель блоков.

В этом матче последнюю игру провел тунисский волейболист Хосни Карла Мосли. По окончанию игры обе сборные тепло проводили спортсмена с поля.

Сложно оценивать выступление сборной России на Кубке мира, поскольку у команды достаточно сложный график. Если бы российские волейболисты не вкладывали столько сил в Евро, то им, возможно, удалось бы лучше выступить на Кубке мира.

Состав российской сборной все равно оставался под большим сомнением. В итоге было решено, что лидеры сборной на турнир не поедут. Причин было много — от спортивных сборов до выступлений за клуб.

Главный тренер Туомас Саммелвуо говорил, что главная цель на турнире в Японии — проверка резервного состава. У финна была стратегия, рассчитанная на долгосрочную перспективу.

Теперь сборную ждет Олимпиада. Предполагается, что за это время в команде произойдут изменения. Что касается Саммелвуо, то его ждет напряженная работа в "Зените".