Сборная России будет готовиться к матчу с Бельгией в Сочи

Сборная России начнет подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии 10 ноября. Сразу после матчей 16-го тура РПЛ команда вылетит в Сочи. Футболисты будут тренироваться на стадионе им. Метревели, где к ноябрю завершится процесс реновации поля.

В Санкт-Петербург, где и состоится матч с Бельгией, команда вылетит за два дня, сообщает "Чемпионат". Игра запланирована на 16 ноября. Заключительная встреча отбора против Сан-Марино на выезде пройдет 19 ноября.

Команде Станислава Черчесова необходимо обыграть Бельгию со счетом 2:0 или с разницей в три мяча, чтобы занять первое место в группе. Ранее российские футболисты гарантировали выход на Евро-2020.

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