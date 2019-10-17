Сборная России будет готовиться к матчу с Бельгией в Сочи

Сборная России начнет подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии 10 ноября. Сразу после матчей 16-го тура РПЛ команда вылетит в Сочи. Футболисты будут тренироваться на стадионе им. Метревели, где к ноябрю завершится процесс реновации поля.
В Санкт-Петербург, где и состоится матч с Бельгией, команда вылетит за два дня, сообщает "Чемпионат". Игра запланирована на 16 ноября. Заключительная встреча отбора против Сан-Марино на выезде пройдет 19 ноября.
Команде Станислава Черчесова необходимо обыграть Бельгию со счетом 2:0 или с разницей в три мяча, чтобы занять первое место в группе. Ранее российские футболисты гарантировали выход на Евро-2020.
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