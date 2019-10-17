Микки Рурк высказал соболезнования в связи со смертью боксера Дэя

Американский актер Микки Рурк выразил соболезнования в связи со смертью боксера Патрика Дэя. Он оставил запись в Instagram, назвав погибшего "воином".

Эта смерть на ринге стала третьей в этом году. Ранее от полученных травм после боев скончались российский боксер Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильяна. На прошлой неделе в Грозном умер узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов.

Дэй на выходных провел бой в Чикаго. Он был нокаутирован Чарльзом Конуэллом в 10-м раунде. С ринга боксера унесли на носилках и доставили в больницу. Врачи ввели Дэя в состояние искусственной комы, но не смогли спасти жизнь.

"Патрик Дэй, благослови Господь твою душу. По крайней мере ты ушел в мир иной бойцом, занимаясь тем, что ты любишь. Увидимся на другой стороны, мой братишка-воин", — написал Рурк в инстаграме.

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