Пьяный глава украинского футбола подрался с Суркисом из-за ветерана АТО

Во время отборочного матча Евро-2020 между Украиной и Португалией на ВИП-трибуне стадиона "Олимпийский" в Киеве произошел конфликт между главой Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Павелко и бывшим вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом. Спор между сторонами завершился дракой.

Павелко в нетрезвом виде подошел к Григорию Суркису, его брату Игорю (президент киевского "Динамо") и бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко, потребовав от них покинуть трибуну. После словесной перепалки Павелко получил в лицо. Глава УАФ на этом не успокоился и привлек к конфликту своего свата Александра Петровского (днепровский авторитет по кличке "Нарик"). Успокоить стороны удалось стюардам и полиции. На этом конфликт на трибунах был исчерпан.

По сведениям очевидцев, Павелко пошел к Суркисам после того, как их появлению возмутились ветераны АТО (участники боевых действий на Донбассе), которые сидели рядом с главой УАФ по его приглашению. Ветеранам не понравилось то, что на трибуну зашли люди, которые по их словам имеют отношение к Кремлю, сообщает "Футбол24". Григорий Суркис является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа".

Отметим, Андрей Павелко ранее был депутатом ВР от партии "Блок Петра Порошенко". Вместе с "Нариком" их называют приближенными к бывшему президенту Украины.

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