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Скончался боксер Патрик Дэй, нокаутированный во время боя

Спорт » Одиночные виды print

Американский боксер Патрик Дэй умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной в ходе боя с Чарльзом Конвеллом в Чикаго.

Как пишет USA Today, поединок проходил 13 октября перед главным боем вечера между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном. В 10-м раунде 27-летний Дэй был нокаутирован. По просьбе рефери врачи вынесли с ринга боксера в бессознательном состоянии и отправили его в больницу.

Американцу сделали срочную операцию, после которой боксер впал в кому и не приходил в себя.

По словам промоутера Лу ДиБелла, Дэй был из обеспеченной семьи и поэтому нужды заработать на боксе у него не было. "Это то, что Патрик любил делать. Этим он вдохновлял людей, бокс помогал ему чувствовать себя живым", — сказал он.

Соперник Дэя, Чарльз Конвелл заявил на импровизированной пресс-конференции, что не хотел допустить такой трагедии.

"Я всего лишь хотел победить. Если бы была возможность все вернуть назад, то сделал бы это. Никто не заслуживает подобного", — цитирует ТАСС слова Конвелла.

Всего Патрик Дэей провел 22 боя, из которых 17 окончились его победой (16 нокаутом), получил четыре поражения и одну ничью.

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© Фото: patday_allday, Twitter

Темы бокс чикаго нокаут патрик дэй скончался боксер
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