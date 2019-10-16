Футболист Адриано сделал предложение девушке, к которой ушел от жены

Бывший футболист "Спартака" Луис Адриано сделал предложение своей девушке Екатерине Дорожко. Возлюбленная спортсмена рассказала об этом в Instagram.

Также она сообщила, что Адриано сделал предложение в туалете. Два года назад футболист ушел от жены. От первого брака у него остались дочь и два сына.

Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. Ранее он играл в составе донецкого "Шахтера" и "Милана". Летом бразилец уехал на родину в "Палмейрас". Вместе с собой форвард взял свою возлюбленную.

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