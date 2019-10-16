СБР показал яркую форму российских биатлонисток

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал фотографии формы, которую будет использовать команда в следующем сезоне. Экипировка выполнена в ярких цветах и из более качественных материалов.

Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. Также запланированы этапы в Хохфильцене (Австрия), Анси (Франция), Оберхофе и Рупольдинге (Германия), Поклюке (Словения), Нове-Место (Чехия), Контиолахти (Финляндия) и Осло (Норвегия).

Чемпионат мира состоится в итальянском Антхолце с 13 по 23 февраля 2020 года.

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