Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СБР показал яркую форму российских биатлонисток

Спорт print

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал фотографии формы, которую будет использовать команда в следующем сезоне. Экипировка выполнена в ярких цветах и из более качественных материалов.

Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. Также запланированы этапы в Хохфильцене (Австрия), Анси (Франция), Оберхофе и Рупольдинге (Германия), Поклюке (Словения), Нове-Место (Чехия), Контиолахти (Финляндия) и Осло (Норвегия). 

Чемпионат мира состоится в итальянском Антхолце с 13 по 23 февраля 2020 года.

Читайте также:

Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"

Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб

Суд признал баскетболиста Домани виновным в хищении 44 млн рублей

Лига просит "Браселону" и "Реал" перенести матч из Каталонии в Мадрид

Союз биатлонистов России отпустил Подчуфарову в сборную Словении

Темы сбр биатлон кубок мира по биатлону
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
23 октября - день Х. ВАДА будет атаковать Россию
Здоровье и профилактика
Осень - время поддержать иммунитет
Октябрь
17 октября: Борьба с нищетой, Заплати налоги, и Эминем уже не молод
Новости Все >
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Футболист Адриано сделал предложение девушке, к которой ушел от жены
СБР показал яркую форму российских биатлонисток
Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"
Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб
Заемщик пытался заколдовать приставов, чтобы не платить кредит
Суд признал баскетболиста Домани виновным в хищении 44 млн рублей
Лига просит "Браселону" и "Реал" перенести матч из Каталонии в Мадрид
Союз биатлонистов России отпустил Подчуфарову в сборную Словении
Рогозин опроверг мнение о высокой аварийности космической техники РФ
Последние материалы
Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"
Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб
Какую выгоду получает Россия, подписав "Парижское соглашение"
Советы и маленькие хитрости опытных автомобилистов
Заемщик пытался заколдовать приставов, чтобы не платить кредит
Суд признал баскетболиста Домани виновным в хищении 44 млн рублей
Главный психиатр СССР: Лизу Киселеву убил не маньяк, а духовный урод
Проблемы коррупции свалили на учителей и учеников
Лига просит "Браселону" и "Реал" перенести матч из Каталонии в Мадрид
Союз биатлонистов России отпустил Подчуфарову в сборную Словении
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира по смешанным единоборствам.

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Игорь Буккер Кто не дает забыть "Дело Дрейфуса" Игорь Буккер Любовь Степушова Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга? Любовь Степушова Соломон Соловьев Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС
Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой
Политолог: рейтинг Зеленского будет падать, но это не главное
Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?
Илон Маск согласился принять участие в бизнес-форуме на Кубани
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Эксперт: властям не выгодно решать вопрос о незаконных вырубках леса
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков
Счетная палата: указ Путина о росте пенсий под угрозой невыполнения
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Власти Крыма развернули борьбу за украинского туриста
Губернатор Иркутской области забыл о людях в огне
В Люберцах полицейские задержали мужчину с мешком конопли массой 3 кг
Власти Москвы обещают ее жителям значительный рост средних зарплат
Патриарх Кирилл посчитал либерализм "в каком-то смысле" грехом
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Рейтинг Зеленского пошатнулся, а оппозиция стала популярнее
История и современность
Слишком русский голландец Андрей Виниус
Слишком русский голландец Андрей Виниус
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Криминалист: убийства детей на пути в школу - следствие плохой работы участковых
Криминалист: убийства детей на пути в школу - следствие плохой работы участковых
Гунны - покорители степей и Европы
Гунны - покорители степей и Европы
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Шведские ВМС приняли сломанный метеобуй за подлодку
Шведские ВМС приняли сломанный метеобуй за подлодку
Почему провалился поход армии Наполеона на Петербург
Почему провалился поход армии Наполеона на Петербург
Черный октябрь 1941-го: как в Москве обуздали панику из-за наступления немцев
Черный октябрь 1941-го: как в Москве обуздали панику из-за наступления немцев
Каким будет транзит власти в России-2024
Каким будет транзит власти в России-2024
Конец российского спорта: признана подмена "тысяч" допинг-проб
Конец российского спорта: признана подмена "тысяч" допинг-проб
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Фильм "Анонимные романтики", упражнения Эллиса как способы преодоления стеснительности
Хруст шеи - к инсульту
О чем расскажут наши губы: при каких признаках нужно идти к врачу, а когда не следует беспокоиться
Пять привычек, которые остановят старение мозга
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или Почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Понятие о красоте у всех разное и иногда здорово удивляет
Понятие о красоте у всех разное и иногда здорово удивляет
Чем можно "нарисовать" брови
Чем можно "нарисовать" брови
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Советы по декорированию домашнего офиса
Советы по декорированию домашнего офиса
Какой цвет краски выбрать для кухни
Какой цвет краски выбрать для кухни
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ