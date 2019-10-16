Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"

Команда Формулы-1 "Торо Россо" с нового сезона сменит название на "Альфа Таури". Переименование было одобрено комиссией гонок, сообщает Motosport.

"Торо Россо" выступает в Формуле-1 с 2006 года. Тогда "Ред Булл" выкупил "Минарди" и сделал вторую команду. В течение 14 сезонов были использованы двигатели "Феррари", "Рено" и "Хонды".

Лучший результат "Торо Россо" в Кубке конструкторов - шестое место - был показан в 2008 году. Тогда за команду выступал будущий четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Также гонщиками "Торо Россо" становились Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен.

Российский пилот Даниил Квят выступал за "Торо Россо" в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах.

"Альфа Таури" - один из брендов концерна "Ред Булл" в индустрии моды. Марка Была запущена в 2016 году.

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