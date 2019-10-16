Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг

Международный союз конькобежцев (ISU) дисквалифицировал российскую фигуристку Александру Кошевую за нарушение антидопинговых правил. Положительный допинг-тест спортсменка сдала 7 марта 2019 года во время выступлений на Универсиаде.

Федерация фигурного катания России обязана возместить ISU расходы на проведение тестирования и расследования инцидента. Дисквалификация спортсменки закончится в марте 2021 года.

Кошевая выступала в паре с Дмитрием Бушлановым. В прошлом сезоне 19-летняя фигуристка взяла бронзу на Универсиаде, стала четвертой в финале Кубка России, а также выиграла этап Кубка Санкт-Петербурга.

Читайте также:

Черчесов подарил журналисту Соловьеву футболку Дзюбы

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

Федун окончательно решил покинуть "Спартак"