Украинка Ястремская победила Касаткину на Кубке Кремля

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Кубка Кремля, проходящего в Москве, обыграла россиянку Дарью Касаткину. Встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершилась в двух сетах - 6:1, 6:4.

Таким образом, у Кубка Кремля будет новая обладательница. В прошлом году трофей выиграла Касаткина, которая неудачно выступает в этом сезоне.

Ястремская в следующем круге встретится с Кристен Флипкенс из Бельгии. Украинка сейчас занимает 28-е место в рейтинге WTA. В этом году одесситка выиграла два турнира - в Хуахине и Страсбурге.

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