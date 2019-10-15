В УЕФА отреагировали на призывы отобрать у Турции финал Лиги чемпионов

Вице-президент УЕФА Мишель Ува в комментарии итальянским журналистам отреагировал на призывы лишить Стамбул права проведения финала Лиги чемпионов-2020. Ранее подобные слова прозвучали от европейских политиков из-за военной операции турецкой армии в Сирии.

На прошлой неделе турецкие власти объявили о начале операции "Источник мира" на севере Сирии против террористических организаций. Совет ЕС по иностранным делам осудил действия Турции. Вслед за этим министр спорта Италии Винченцо Спадафора обратился к УЕФА с призывом повлиять на турецкое руководство.

"Мы исполняем свою роль с уважением автономии и независимости спорта. Мы не можем заменить ООН, ЕС, США, дипломатов, послов и другие политические организации. Решение будет приниматься после консультацией с комитетом УЕФА и президентом Чеферином", - заявил вице-президент УЕФА.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 должен состояться 30 мая на стадионе Олимпийский в Стамбуле.

Читайте также:

Загитова, Медведева и Туктамышева разведены по разным турнирам Гран-при

Министр спорта Италии призвал отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов

NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб