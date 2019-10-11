Сборная России по футболу отправилась на матч против команды Кипра. Футболисты вылетели в Ларнаку. Игра состоится 13 октября на стадионе GSP в Никосии.
Ранее сборная провела восстановительную тренировку, участие в которой приняли все футболисты. Но каждый провел разное количество времени с учетом того, сколько провел времени на поле в предыдущей игре с Шотландией.
Россияне 10 октября разгромили шотландцев в "Лужниках" со счетом 4:0. Если сборная не проиграет Кипру, то оформит выход в финальную часть Евро-2020.
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