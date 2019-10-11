Матчи "Локомотив" - "Спартак" и ЦСКА - "Динамо" начнутся одновременно

Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" в рамках 14-го тура чемпионата России начнется раньше. Игра была запланирована на 19.00 27 октября, но вместо этого состоится в 16.30.

Таким образом, в одно время в Москве состоится сразу два матча. Также в 16.30 сыграют ЦСКА и "Динамо".

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