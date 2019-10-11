Британский промоутер Эдди Хирн высказал готовность организовать бой между женами футболистов Уэйна Руни и Джейми Варди. По словам менеджера, этот поединок мог бы собрать немало денег на благотворительность, сообщает talkSport.
Ранее между девушками произошел конфликт. Колин Руни обвинила Ребеку Варди в том, что та "сливала" ее личную информацию британскому таблоиду The Sun. Жена Руни даже провела собственное расследование.
В ответ на это Ребека опубликовала обращение, в котором заявила, что не передавала никакой информации.
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