Чемпион мира по дзюдо Денис Кухарев подвергся нападению граждан Таджикистана. В метро Екатеринбурга он вместе со своим другом Алексеем Коковиным вступил в конфликт с иностранцами. Перепалка переросла в драку. Граждан Таджикистана задержала полиция, а одному из них потребовалась помощь врачей.
По сведениям свидетелей, иностранцы были слишком агрессивными, сообщает телеграм-канал "Мутко портив".
Кухарев и Коковин приехали в Екатеринбург для проведения мастер-класса среди учеников спортивных школ. Инцидент произошел как раз после одного из занятий.
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