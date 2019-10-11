Чемпион мира по дзюдо отразил нападение четырех граждан Таджикистана

Чемпион мира по дзюдо Денис Кухарев подвергся нападению граждан Таджикистана. В метро Екатеринбурга он вместе со своим другом Алексеем Коковиным вступил в конфликт с иностранцами. Перепалка переросла в драку. Граждан Таджикистана задержала полиция, а одному из них потребовалась помощь врачей.

По сведениям свидетелей, иностранцы были слишком агрессивными, сообщает телеграм-канал "Мутко портив".

Кухарев и Коковин приехали в Екатеринбург для проведения мастер-класса среди учеников спортивных школ. Инцидент произошел как раз после одного из занятий.

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