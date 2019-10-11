Канделаки обратилась к спортивным СМИ после оговорки про Азмуна

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки записала обращение, в котором объяснила свою ошибку. Руководитель телеканала во время форума "Россия - спортивная держава" оговорилась, назвав иранца Сердара Азмуна футболистом сборной России.



Канделаки обратилась к спортивным СМИ

"Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову - тем, кто вчера устроил невероятный праздник!" - сказала Канделаки.

После этого болельщики и журналисты раскритиковали Канделаки. По их мнению, генпродюсер спортивного телеканала не должен делать такие ошибки. За руководителя "Матч ТВ" заступился Магомед Оздоев, а сама Тина поспешила успокоить своих коллег.

"Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого", - заявила Канделаки.

Также генпродюсер отметила, что рада привлечь внимание к форуму "Россия - спортивная держава" и сборной России даже таким образов - оговоркой.

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