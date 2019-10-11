Овечкин сделал дубль и вышел на 4 место по голам в большинстве

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в игре с "Нэшвиллом" сделал дубль. Обе шайбы были забиты россиянином в большинстве. Это не помогло "Кэпиталз" победить - команда проиграла со счетом 5:6.



Овечкин вышел на 4 место в НХЛ по голам в большинстве.

Две шайбы позволили Овечкину выйти на четвертое место по количеству голов в большинстве в НХЛ. Теперь на его счету 248 таких шайб. Выше россиянина Теему Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

Читайте также:

Сборная Бельгии первой вышла на Евро-2020

Сборная России разгромила Шотландию в "Лужниках"

Дзюба сделал дубль в матче с Шотландией