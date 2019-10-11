Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в игре с "Нэшвиллом" сделал дубль. Обе шайбы были забиты россиянином в большинстве. Это не помогло "Кэпиталз" победить - команда проиграла со счетом 5:6.
Две шайбы позволили Овечкину выйти на четвертое место по количеству голов в большинстве в НХЛ. Теперь на его счету 248 таких шайб. Выше россиянина Теему Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).
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