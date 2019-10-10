Российские волейболисты проиграли Японии на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от Японии в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в четырех сетах - 25:22, 21:25, 25:22, 25:16.

Сборная России потерпела четвертое поражение на турнире при трех победах. Ранее команда обыграла Египет (3:1), Иран (3:1) и Канаду (3:2), а уступила Польше (1:3) Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).

Россия занимает восьмое место с 9-ю очками. Лидирует со стопроцентным результатом Бразилия (21 очко). Второй идет Польша (18), третьими - США (16).

Следующий матч на турнире россияне проведут 11 октября. Команда сыграет с Италией.

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