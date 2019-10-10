Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Экс-первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США

Спорт » Одиночные виды » Теннис print

Теннисистка Наоми Осака отказалась от гражданства США, чтобы выступать за Японию на Олимпиаде-2020. Бывшая первая ракетка мира имела два паспорта, но по японскому законодательству в 22 года должна была выбрать одно гражданство.

Осака завершила все необходимые процедуры. В октябре теннисистке как раз исполняется 22.

"Возможность представлять Японию на Олимпиаде вызывает у меня особые чувства. Думаю, что играя за гордость страны, я буду вкладывать ещё больше эмоций", — заявила Осака в интервью NHK.

Читайте также:

Путин: Россия полностью выполняет требования ВАДА

Тренировать баскетболистов в "Парме" будет робот

УЕФА вложил 800 млн евро в развитие футбола в России

Темы теннис наоми осака гражданство сша
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Машины, которые участвовали в гонках 24 часа Ле-Мана
Воспитание
Образование и науку посадили на рыночный крючок
Здоровье
Чрезмерное питье воды может навредить организму
Новости Все >
Газзаев готов уйти из Госдумы ради поста главного тренера "Динамо"
Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста главы Казахстана
Учитель ОБЖ избил учеников по время урока в тюменской школе
Российские волейболисты проиграли Японии на Кубке мира
В 2020 году выйдет первый художественный фильм об операции РФ в Сирии
Фильм "Джокер" вошел в 10-ку лучших картин по версии IMDb
В ЦБ посоветовали не разговаривать с телефонными мошенниками
Экс-первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США
Эрдоган пообещал, что ИГ* не возродится после операции Турции в Сирии
Путин рассказал о влиянии спорта на продолжительность жизнь россиян
Последние материалы
Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста главы Казахстана
Учитель ОБЖ избил учеников по время урока в тюменской школе
В 2020 году выйдет первый художественный фильм об операции РФ в Сирии
Российские волейболисты проиграли Японии на Кубке мира
Фильм "Джокер" вошел в 10-ку лучших картин по версии IMDb
В ЦБ посоветовали не разговаривать с телефонными мошенниками
Образование и науку посадили на рыночный крючок
Экс-первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США
Эрдоган пообещал, что ИГ* не возродится после операции Турции в Сирии
Путин рассказал о влиянии спорта на продолжительность жизнь россиян
Популярное
Здоровье
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака

Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.

Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Новости футбола
Журналистка, которую просили показать грудь, прокомментировала инцидент
Недвижимость
Требования к разделительным заборам между участками
Любовь Степушова Армия недовольна правительством? Почему не Путиным? Любовь Степушова Василий Амирджанов "Конёк-Горбунок" довел педагога до суда Василий Амирджанов Соломон Соловьев Павел Дуров "ВКонтакте" со звездами - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Эрдоган пригрозил ЕС пустить беженцев в Европу
Эрдоган пообещал, что ИГ* не возродится после операции Турции в Сирии
Делягин: правительство столкнуло народ в бедность без дна
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Армия недовольна правительством? Почему не Путиным?
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
Армия недовольна правительством? Почему не Путиным?
Эстония призвала США усилить американское военное присутствие в Европе
В США выпустили партию кроссовок под названием "Обувь Иисуса"
Делягин: правительство столкнуло народ в бедность без дна
40-летняя Хоркина ждет второго ребенка
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
В Луганской области радикалы подрались с полицией
В Луганской области радикалы подрались с полицией
Зеленский отказался считать Украину "обслуживающим персоналом США"
В Луганской области радикалы подрались с полицией
Нацбатальоны Украины объявили общий сбор и грозят срывом разведения сил
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
История и современность
Персидское почтовое отделение найдено в турецкой Амасии
Персидское почтовое отделение найдено в турецкой Амасии
Генсек и его тайная любовь: ради кого Брежнев хотел оставить жену и детей
Генсек и его тайная любовь: ради кого Брежнев хотел оставить жену и детей
ФСБ задержала в Крыму готовившего взрыв экстремиста
ФСБ задержала в Крыму готовившего взрыв экстремиста
Музей Освенцим: чтобы помнили
Музей Освенцим: чтобы помнили
Комитет Госдумы по обороне обвинил власти в игнорировании нужд армии
Комитет Госдумы по обороне обвинил власти в игнорировании нужд армии
Самые долгие войны
Самые долгие войны
За что Суворов получил орден Андрея Первозванного
За что Суворов получил орден Андрея Первозванного
За шесть лет до России: как в Китае началась революция
За шесть лет до России: как в Китае началась революция
Ведомства будут утолять "кадровый голод" мигрантами
Ведомства будут утолять "кадровый голод" мигрантами
Россия-Украина: на Евро-2020 возможен матч века
Россия-Украина: на Евро-2020 возможен матч века
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Польза соли для пищеварения, костей, нормализации давления и вывода токсинов из организма
Жирная трава - природный лекарь болезней желудка
Как питаться при регулярном недосыпании
Влияние стресса на детей и рекомендации родителям, как управлять им
Соль можно есть, но морскую и в меру
Как научить ребенка терпению и ожиданию: четыре важных рекомендации
Добрые дела и позитивный настрой помогут победить социальную тревожность
Откуда берет начало расстройство пищевого поведения
Росздравнадзор проверил больницу, в которой пациент получил ожог ягодиц
Росздравнадзор проверил больницу, в которой пациент получил ожог ягодиц
12-летняя украинка родила и отказалась от ребенка
12-летняя украинка родила и отказалась от ребенка
Простейшие рецепты красоты для домашнего применения
Простейшие рецепты красоты для домашнего применения
Фанаты встревожились худобой Анны Хилькевич
Фанаты встревожились худобой Анны Хилькевич
Семья Юлии Началовой дала согласие на съемку сериала о жизни певицы
Семья Юлии Началовой дала согласие на съемку сериала о жизни певицы
Очевидцы рассказали о внешнем виде Заворотнюк после выписки из клиники
Очевидцы рассказали о внешнем виде Заворотнюк после выписки из клиники
Как часто можно красить волосы
Как часто можно красить волосы
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Из уральского поселка уехали последние жители
Из уральского поселка уехали последние жители
Лжекоммунальщики украли у пенсионерки 90 тысяч рублей
Лжекоммунальщики украли у пенсионерки 90 тысяч рублей
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ