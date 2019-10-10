Экс-первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США

Теннисистка Наоми Осака отказалась от гражданства США, чтобы выступать за Японию на Олимпиаде-2020. Бывшая первая ракетка мира имела два паспорта, но по японскому законодательству в 22 года должна была выбрать одно гражданство.
Осака завершила все необходимые процедуры. В октябре теннисистке как раз исполняется 22.
"Возможность представлять Японию на Олимпиаде вызывает у меня особые чувства. Думаю, что играя за гордость страны, я буду вкладывать ещё больше эмоций", — заявила Осака в интервью NHK.
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