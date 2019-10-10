Путин: Россия полностью выполняет требования ВАДА

Президент России Владимир Путин заявил, что страна активно сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и полностью выполняет его требования. Слова были произнесены во время форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Нижнем Новгороде.

"Активно сотрудничаем с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом", - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия может быть лишена права участия в двух Олимпиадах. Связано это с тем, что ВАДА заподозрило РФ в подмене данных Московской антидопинговой лаборатории.

Читайте также:

Тренировать баскетболистов в "Парме" будет робот

УЕФА вложил 800 млн евро в развитие футбола в России

Косторная сделала два тройных акселя перед турниром в Финляндии