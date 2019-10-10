Тренировать баскетболистов в "Парме" будет робот

Пермский баскетбольный клуб "Парма" привлечет к работе робота. Он станет помогать главному тренеру. Робота предоставит производитель "Промобот". Машина будет анализировать статистику игроков и помогать принимать решения по составу команды, сообщает ТАСС.
Как пояснили в компании, это первый в мире в истории спорта робот, который будет заниматься аналитикой. В 2016 году японские инженеры представили робота, с которым человек может тренироваться в игре в настольный теннис, но анализ данных он не проводил.
Механический тренер будет присутствовать на всех домашних матчах "Пармы", к своим обязанностям он приступит уже 13 октября в игре с клубом "Енисей" из Красноярска.
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