Футбольный болельщик из Мексики попал в неприятную историю после матча женских команд. По завершению игры между "Тигрес" и "Хьюстон Дэш" попросил американскую футболистку Софию Уэрту сделать селфи. Девушка согласилась, взяла в руки телефон, а фанат в этот момент схватил ее за грудь.
Сама Уэрта не обратила на это никакого внимания, но снимок разошелся по соцсетям. Бдительная общественность возмутилась действиями мужчины и потребовала наказать фаната. "Тигрес" выступил с официальным заявлением на сайте, пообещав лишить болельщика возможности прохода на стадион.
Напомним, недавно фанаты "Наполи" подшутили над журналисткой Дилеттой Леоттой. Во время матча они скандировали слоган с призывом показать грудь. Ведущая не смутилась и ответила болельщикам характерным жестом.
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