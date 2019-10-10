Футболист "Спартака" Шюррле шокирован московскими пробками

Футболист "Спартака" Андре Шюррле оказался удивлен московским пробкам. Нападающий в среду вечером проехал 4 километра за 2 часа. Об этом немецкий форвард поделился со своими болельщиками, выложив в соцсетях фотографию навигатора.

Шюррле перешел в "Спартак" летом этого года. В 11 матчах за красно-белых он забил два гола и сделал три результативные передачи. Сейчас игрок восстанавливается от травмы.

Немецкий футболист ранее выступал за "Майнц", "Байер", "Челси", "Вольфсбург", "Боруссию" Д и "Фулхэм". В 2014 году он в составе сборной Германии стал чемпионом мира. Также на его счету бронза европейского чемпионата 2012 года, чемпионские титулы в Англии и Германии.

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