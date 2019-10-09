Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина объявила о своей беременности. В интервью "Известиям" бывшая гимнастка заявила, что не поедет на форум спортивной индустрии в Нижнем Новогорде.
"У меня есть много вопросов, касающихся и спорта, и ведомственных организаций, таких, как ЦСКА, которые хотелось бы обсудить с президентом (Владимиром Путиным). Но на данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя. Мальчика или девочку? Это тайна", - заявила Хоркина.
Для 40-летней гимнастки это будет второй ребенок. В 2005 году Хоркина родила сына Святослава от бизнесмена Кирилла Шубского.
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