40-летняя Хоркина ждет второго ребенка

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина объявила о своей беременности. В интервью "Известиям" бывшая гимнастка заявила, что не поедет на форум спортивной индустрии в Нижнем Новогорде.

"У меня есть много вопросов, касающихся и спорта, и ведомственных организаций, таких, как ЦСКА, которые хотелось бы обсудить с президентом (Владимиром Путиным). Но на данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя. Мальчика или девочку? Это тайна", - заявила Хоркина.

Для 40-летней гимнастки это будет второй ребенок. В 2005 году Хоркина родила сына Святослава от бизнесмена Кирилла Шубского.

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