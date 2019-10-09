Россия подаст заявку на проведение Кубка мира по регби

Генеральный директор Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин сообщил, что организация подаст заявку на проведение Кубка мира 2027 года в России. Критерии для документов станут известны 31 октября во время заседания Международного совета регби.

ФРР будет готовить заявку в 2020 и 2021 годах. Федерация получила одобрение со стороны минспорта и правительства. В 2023 году Кубок мира состоится во Франции.

Сборная России дважды участвовала в Кубках мира. Команда не завоевала ни одного очка на турнире.

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