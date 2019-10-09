Футболистов "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

Полиция Косова не пропустила автобус с футболистами "Црвены Звезды" на свою территорию. Белградская команда должна была провести матч Кубка Сербии против клуба "Трепча". Игра планировалась на стадионе в селе Житковац, которое располагается на территории Косова и Метохии.

По сведениям телеканала РТС, на блокпост между Сербией и Косово были стянуты дополнительные силы полиции. Кроме футболистов, не были пропущены также сербские болельщики.

"Мы приехали играть в футбол, провести матч, спортивное событие. Нам это запретили, хотя ФИФА и УЕФА дали рекомендацию провести этот матч, но косовские власти остались глухи к рекомендациям двух крупнейших футбольных организаций", - сказал гендиректор "Звезды" Звездан Терзич.

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