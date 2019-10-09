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Дзюба раскритиковал шотландских журналистов за их отношение к сборной

Спорт » Командные виды » Футбол print

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба перед игрой против Шотландии раскритиковал шотландских журналистов, отвечая на их вопрос. Футболисту не понравилось, что представители британских СМИ критикуют свою команду.

Дзюба заявил, что шотландцы странно относятся к сборной. Ему это напомнило ситуацию с командой России перед чемпионатом мира-2018.

Очень крепкая команда, удивительно, что они уступили в Казахстане, но там всем тяжело из-за искусственного поля. Ваши игроки выступают и в "Ливерпуле", и в "Манчестер Юнайтед" на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча. Когда мы обыграли их в Глазго, всё поменялось в вашем понимании", — заявил Дзюба.

Сборные России и Шотландии сыграют в рамках отборочного турнира Евро-2020 10 октября. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

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Темы футбол евро-2020 артем дзюба сборная россии по футболу
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