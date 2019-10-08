Познер признался: его волнует возможное отстранение России от Олимпады

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал возможное отстранение России от Олимпиады. Он обратился к своим подписчикам в Instagram, отметив, что его очень волнует этот вопрос.

Ранее предположение о том, что Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 и 2022 высказал глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, у международных организаций, ВАДА и МОК, есть вопросы к российскому руководству. В частности, по возможной подмене данных московской антидопинговой лаборатории, которой руководил Григорий Родченков.

"Наш спорт провалится в пропасть, мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии, и потом зимних в Китае. Это вас волнует?

Все выяснится послезавтра (9 октября). Вас волнует, что в случае подтверждения махинаций весь мир будет показывать пальцем на Россию и говорить, что мы обманщики и что верить нам невозможно? И это, конечно, будет касаться не только спорта.

Это вас волнует? Вот меня это волнует - очень!", - написал Познер.

Отметим, 9 октября истекает срок, который ВАДА дало России ответить на вопрос о подмене данных московской лаборатории. В этот день агентство может принять решение об исключении РУСАДА или отстранении ОКР от Олимпиады.

Читайте также:

Тедеско еще не принял решения по "Спартаку"

Организаторы "Бриллиантовой лиги" огородили Шубенкова от Маклеода

Кокляев призвал болельщиков не называть Емельяненко алкашом