Тедеско еще не принял решения по "Спартаку"

Немецкий специалист Доменико Тедеско находится в Германии. Он взял время на раздумья после переговоров с московским "Спартаком". Пока 34-летний тренер не решил, нужна ли ему работа в России, сообщает Bild.

По сведениям издания, Тедеско не будет начинать переговоров с "Шальке" по расторжению контракта до тех пор, пока точно не решит, что делать со "Спартаком". Тренер в марте был отстранен от работы с командой, но продолжает получать зарплату, так как его контракт действует до лета 2022 года.

Зарплата Тедеско в "Шальке" составляет 1 млн евро в год. Обычно клубы не разрывают соглашение с уволенным, если сумма неустойки превышает выплаты по зарплате. В то же время, если Тедеско решит возглавить "Спартак", то лишится денег от немецкого клуба. Клуб из Гельзенкирхена может сэкономить около 3 млн евро.

Ранее российские СМИ сообщили, что Тедеско уже согласовал контракт со "Спартаком" и вернется в Москву в пятницу. В руководстве красно-белых считают, что эта неделя - идеально время для смены наставника. В чемпионате России пауза из-за игр сборных, и новый тренер будет иметь возможность познакомиться с футболистами.

Тедеско начал тренерскую карьеру в 2008 году, в 23-летнем возрасте. Он работал в системе подготовки футболистов "Штутгарта" и "Хоффенхайма". В 2017 году возглавил "Эрцгебире", а затем "Шальке".

Под его руководством гельзенкирхенский клуб занял второе место в бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне "Шальке" вышел в 1/8 финала, где уступил "Манчестер Сити".

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