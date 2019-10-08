РФБ назвала имя нового тренера женской сборной России

Российская федерация баскетбола (РФБ) назвала имя нового тренера женской сборной. Им стал 50-летний Александр Ковалев. Назначение было сделано на исполкоме РФБ, сообщает пресс-служба организации.
Ранее команду возглавлял немец Олаф Ланге. На чемпионате Европы россиянки заняли восьмое место и не смогли отобраться на Олимпиаду-2020.
Россиянки трижды выигрывали чемпионат Европы, трижды завоевывали серебряные медали чемпионата мира и дважды брали бронзовые награды на Олимпиаде.
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