РФБ назвала имя нового тренера женской сборной России

Российская федерация баскетбола (РФБ) назвала имя нового тренера женской сборной. Им стал 50-летний Александр Ковалев. Назначение было сделано на исполкоме РФБ, сообщает пресс-служба организации.

Ранее команду возглавлял немец Олаф Ланге. На чемпионате Европы россиянки заняли восьмое место и не смогли отобраться на Олимпиаду-2020.

Россиянки трижды выигрывали чемпионат Европы, трижды завоевывали серебряные медали чемпионата мира и дважды брали бронзовые награды на Олимпиаде.

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