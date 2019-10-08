Бывшая соперница Хоркиной стала звездой фильмов для взрослых

Бывшая гимнастка Верона ван дер Лер стала актрисой фильмов для взрослых. В 2002 году она занимала призовые места на чемпионатах мира и Европы, признавалась лучшей спортсменкой Голландии, а сегодня совершенно не стесняется своей новой профессии.



Верона ван дер Лер.

В 2002 году ван дер Лер выиграла серебряные медали в опроном прыжке, вместе с командой и абсолютном первенстве. Золото в этих видах тогда завоевала 17-летняя россиянка Светлана Хоркина.

После этого дороги девушек разошлись. Хоркина завоевала 7 олимпийских наград и 20 медалей чемпионатов мира. После завершения спортивной карьеры гимнастка стала депутатом Госдумы и является действующим государственным советником РФ 3 класса.

Ван дер Лер не справилась с популярностью, начала показывать слабые результаты, из-за чего поругалась с родителями. Перед Олимпиадой-2008 в Пекине была попытка вернуться. Гимнастка выиграла чемпионат Голландии, но летом объявила о завершении карьеры. Отец спортсменки выгнал ее из дома.

Девушке пришлось жить в автомобиле со своим парнем. Бедствование продлилось два года. В это время Вероне удалось выиграть суд у отца и вернуть себе 62 тыс. евро. Спустя некоторое время она провела 72 дня в тюрьме за шантаж пары, отношения которой она засняла на видео.

После выхода из тюрьмы сайт интимных знакомств предложил девушке подзаработать, на что она согласилась. В 2011 году она создала собственный портал, а затем стала сниматься в фильмах для взрослых.

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