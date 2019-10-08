Платини планирует вернуться в футбол после дисквалификации

Дисквалификация бывшего президента УЕФА Мишеля Платини истекла сегодня. В 2015 году комитет ФИФА по этике отстранил функционера от футбола на 8 лет, после чего срок был сокращен до 4 лет. Его подозревали в коррупции вместе с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером.

До скандала планировалось, что Платини сменит Блаттера на посту президента ФИФА. Француз в интервью АР заявил, что у него "есть идея, о которой сейчас сложно говорить".

Платини выступал за "Нанси", "Сэнт-Этьен" и "Ювентус" с 1972 по 1987 год. Он трижды получил "Золотой мяч". В 1992 году Платини возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы.

Позже Платини ушел на административную работу, а в 2007 году возглавил УЕФА. В июле 2015 года выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИФА, после чего разгорелся коррупционный скандал.

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