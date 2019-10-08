Боец из Армении едва не задушил своего соперника из Турции

В воскресенье в рамках турнира по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship в клетке сошлись армянин Рафаэль Абрамян и турок Батухан Акдуман.

Об этом сообщает спортивное издание Karate. Ru.

Перед поединком соперники, как это часто бывает, обменивались недвусмысленными угрозами. Батухан Акдуман, например, пообещал привезти в Турцию "армянскую голову". Рафаэль Абрамян в ответ на это пообещал разбить своему противнику челюсть или же заставить его заснуть.

Что уроженец Армении и сделал — уже в первом раунде боя Абрамян провел удушающий прием, который принес ему победу. Примечательно, что армянин не отпускал свой победный захват даже после активных требований рефери.

Судье пришлось силой оторвать Рафаэля Абрамяна от Батухана Акдумана.

В клетку пришлось звать медиков — лишившийся сознания турок долго не приходил в себя.